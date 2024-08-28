БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області: евакуювали два села

Безпілотники атакували склад із боєприпасами у Воронезькій області Росії. Через це було евакуйовано жителів двох сіл.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Російські пабліки з посиланням на місцевих жителів заявили, що дрони атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього хутора та села Євстратівка евакуювали, але згодом їм дозволили повертатися додому.

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Як повідомив губернатор, у Россошанському районі було виявлено та знищено безпілотник літакового типу.

"Падіння фрагментів безпілотника викликало спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було. Проте оперативними службами було ухвалено рішення про тимчасову евакуацію мешканців двох населених пунктів", – йдеться в заяві Гусєва.

Він також вказав, що загоряння вдалося ліквідувати місцевими силами.

"Ситуація стабілізувалася. Мешканці повертаються до своїх будинків. Небезпека атаки БПЛА в регіоні зберігається", – зазначив губернатор.

Потерпілих і руйнувань немає.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що засоби ППО за ніч начебто знищили 12 безпілотників над Воронезькою та Ростовською областями.

Нагадаємо, після атаки дронами 28 серпня загорілась нафтобаза "Атлас" у Ростовській області Росії. Звідти постачалося паливо російської армії.

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