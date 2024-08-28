У Росії спалахнула чергова нафтобаза: що сталося

Ростовську область атакували невідомі дрони.
За попередньою інформацією у Каменському районі Ростовської області Росії у результаті падіння уламків збитого дрона сталася пожежа на території місцевої нафтобази.
Очевидці публікують відповідні фото у соціальних мережах.
Атака відбулася приблизно о 2:45 ночі за російським, пізніше її підтвердив місцевий губернатор. На місце пожежі під Каменськ-Шахтинським вже виїхали всі екстрені служби, інформації про постраждалих поки не було.
Влада переконує, що нібито чотири безпілотники були збиті в Ростовській області, постраждалих немає.
Нагадаємо, у середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського Пролетарська. Там горіла нафтобаза Федерального агентства з державного резерву Росії.
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