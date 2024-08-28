Ворог продовжує штурмові дії в північній частині Новогродівки - Deep State

Ворог продовжує штурмові дії в північній частині Новогродівки.

Про це інформує аналітичний моніторинговий канал Deep State.

"Доволі швидко росіяни зуміли окупувати практично все місто. Поки важко підібрати правильні слова, враховуючи ціну, яку заплатили бригади, які стояли колись по лінії Бердичі-Семенівка-Уманське. Єгеря, десантники та механізована піхота", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий обміняти території на угоду про мир.

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