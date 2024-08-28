У Курській області знищили російській радар - оглядач

Приблизна вартість комплексу - 100 млн доларів США.
У Курській області Росії пошкодили або зруйнували радар RLM-M. Йдеться про російський радар радіолокаційного комплексу "Небо-СВУ" в Курській області.
Про це повідомляє у соціальній мережі Х (колишній Twitter - ред.) оглядач та розслідувач відкритої інформації Джон Маркі.
Радар був розміщений близько 11 кілометрів на захід від Курська, як видно на зображенні Airbus, зробленому в середині липня 2024 року.
Приблизна вартість комплексу, як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко, 100 млн доларів США.
Додамо, що раніше експерт оцінив як далеко ЗСУ просунулися в Курській області.
Нагадаємо, що ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти у Курській області. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Також є поповнення обмінного фонду.
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