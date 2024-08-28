Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Курській області знищили російській радар - оглядач

У Курській області знищили російській радар - оглядач

Цаплієнко вважає, що радар знищений українським вогнем / Фото: із соцмереж

Приблизна вартість комплексу - 100 млн доларів США.

У Курській області Росії пошкодили або зруйнували радар RLM-M. Йдеться про російський радар радіолокаційного комплексу "Небо-СВУ" в Курській області. 

Про це повідомляє у соціальній мережі Х (колишній Twitter - ред.) оглядач та розслідувач відкритої інформації Джон Маркі. 

Радар був розміщений близько 11 кілометрів на захід від Курська, як видно на зображенні Airbus, зробленому в середині липня 2024 року. 

Приблизна вартість комплексу, як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко, 100 млн доларів США. 

Додамо, що раніше експерт оцінив як далеко ЗСУ просунулися в Курській області.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти у Курській області. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Також є поповнення обмінного фонду.

Читайте також:

Куди після Курська підуть ЗСУ, успіхи F-16 і перемовини з РФ -  головне з конференції Зеленського

Куди після Курська підуть ЗСУ, успіхи F-16 і перемовини з РФ -  головне з конференції Зеленського

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація