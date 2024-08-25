ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти у Курській області – Зеленський

Також є поповнення обмінного фонду.

ЗСУ просуваються у Курській області. Наші бійці взяли під контроль ще два населених пункти.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти".

Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду.

"Дякую! Також обговорили окремо нашу Донеччину – наші захисні дії. Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість".

Нагадаємо, вторгнення ЗСУ до Курської області мало на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також вторгнення на територію РФ повинне додати мотивації втомленим українцям.

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