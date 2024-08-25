Ракета-дрон “Паляниця”: які об’єкти ворога опиняться під ударом — експерт

Цей керований боєприпас може подолати відстань до 1 000 кілометрів.

У радіусі дії нової української зброї - ракети-дрона "Паляниці" - розташовано близько 20-25 російських аеродромів, а також велика кількість складів з боєприпасами.

На цьому наголосив військовий експерт Роман Світан у коментарі “24 каналу”.

За його словами, завдяки турбореактивному двоконтурному двигуну цей керований боєприпас може подолати відстань до 1 000 кілометрів, а його бойова частина може мати до 500 кілограмів. Для керування такою ракетою-дроном потрібен лише її зв'язок зі супутником.

Роман Світан зауважив, що в межах досяжності “Паляниці” розташовані близько 20-25 російських аеродромів, не рахуючи ворожих складів.

Експерт наголосив, що у разі масового запуску ракетів-дронів у кількості до 100 одиниць, половина з них зможе пройти крізь російську ППО та вразити ціль. Але навіть у разі збиття “Паляниця” виконає своє завдання, взявши на себе ворожу ракету, яка значно дорожча за український боєприпас.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

Розвідники підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ

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