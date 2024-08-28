Deep State: росіяни намагаються з флангів атакувати Вугледар

Росіяни намагаються з флангів атакувати Вугледар.

Про це інформує аналітичний моніторинговий ресурс Deep State.

Згідно з їхнім повідомленням, останні дні противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного.

"Ціль цієї акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів", - йдеться у повідомленні.

"Росіяни цілі не досягнули, але мають частковий успіх. ЛБЗ в тому районі уточнюється", - читаємо у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий обміняти території на угоду про мир.

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