Deep State: росіяни намагаються з флангів атакувати Вугледар

Оновлена мапа бойових дій.
Росіяни намагаються з флангів атакувати Вугледар.
Про це інформує аналітичний моніторинговий ресурс Deep State.
Згідно з їхнім повідомленням, останні дні противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного.
"Ціль цієї акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів", - йдеться у повідомленні.
"Росіяни цілі не досягнули, але мають частковий успіх. ЛБЗ в тому районі уточнюється", - читаємо у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий обміняти території на угоду про мир.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! Пресконференція Володимира Зеленського
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