Deep State: россияне пытаются с флангов атаковать Угледар

Россияне пытаются с флангов атаковать Угледар.

Об этом сообщает аналитический мониторинговый ресурс Deep State.

Согласно их сообщению, последние дни противник активизировался на двух участках — западнее Павловки и возле Водяного.

"Цель этой акции понятна — обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", — говорится в сообщении.

"Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. ЛБО в том районе уточняется", — читаем в сообщении.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли обменять территории на соглашение о мире.

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