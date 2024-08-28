Deep State: россияне пытаются с флангов атаковать Угледар

Обновлена карта боевых действий.
Россияне пытаются с флангов атаковать Угледар.
Об этом сообщает аналитический мониторинговый ресурс Deep State.
Согласно их сообщению, последние дни противник активизировался на двух участках — западнее Павловки и возле Водяного.
"Цель этой акции понятна — обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", — говорится в сообщении.
"Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. ЛБО в том районе уточняется", — читаем в сообщении.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли обменять территории на соглашение о мире.
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