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В Константиновке продолжаются бои — Deep State

В Константиновке продолжаются бои — Deep State

ВСУ на фронте продолжают защищать Родину / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Карта боевых действий обновлена.

В Константиновке бои еще продолжаются.

Об этом пишет аналитический мониторинговый канал Deep State.

"По нашей информации, в селе еще есть наш десант, хотя враг давит очень сильно", — говорится в сообщении.

По сообщению Deep State, появилось видео, как россияне принесли флаг на западные окраины. Мол, "эта акция закончилась для них не очень приятно, но медийный эффект велик получился".

"Хотя такими темпами село удержать долго будет нереально, к сожалению", – читаем в сообщении.

Ранее говорилось, что на Покровском направлении армия РФ сосредоточила все свои боеспособные подразделения. Если не удастся удержать Покровск в Донецкой области, то будет обречен и Часовой Яр.

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