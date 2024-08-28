У Костянтинівці тривають бої - Deep State

У Костянтинівці бої ще тривають.

Про це пише аналітичний моніторинговий канал Deep State.

"За нашою інформацією, в селі ще є наш десант, хоча ворог тисне дуже сильно", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Deep State, з'явилося відео, як росіяни принесли прапор на західні околиці. Мовляв, "ця акція закінчилася для них не дуже приємно, але медійний ефект великий вийшов".

"Хоча такими темпами село утримати довго буде нереально, на жаль", - читаємо у повідомленні.

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Раніше йшлося про те, що на Покровському напрямку армія РФ зосередила всі свої боєздатні підрозділи. Якщо не вдасться втримати Покровськ у Донецькій області, то буде приречений і Часів Яр.

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