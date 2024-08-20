Якщо не вдасться втримати Покровськ, Часів Яр - приречений: експерт про наступ РФ

Наразі на Покровському напрямку армія РФ зосередила всі свої боєздатні підрозділи. Якщо не вдасться втримати Покровськ в Донецькій області, то буде приречений і Часів Яр.

Про це розповів в ефірі "Radio NV" військовий експерт Павло Нарожний.

З його слів, наразі українські військові не можуть переламати динаміку, яка склалася на цій ділянці фронту. Зокрема, росіяни мають перевагу за рахунок великою кількістю ударів КАБами.

"Все виглядає так, що є питанням часу, коли бої будуть на околицях Покровська. Другий напрямок, де вони так само тиснуть, - це Воздвиженка -село поблизу Покровська", - наголосив Нарожний.

Окупантам дуже важливий Покровськ, бо там надважлива дорога Мирноград-Краматорськ. Цією трасою відбувається значна частина постачання до Часового Яру.

"Якщо вони її обріжуть, то залишиться дорога тільки через Слов’янськ. Про неї теж не можна сказати, що вона абсолютно безпечна. Якщо росіяни зможуть порізати нашу логістику, тут без варіантів - тоді Часів Яр приречений. Буде питанням часу, коли з нього доведеться відходити, бо забезпечувати там бійців не вийде", - розповів Павло Нарожний.

Експерт висловив сподівання, що таки вдасться зупинити ворога на підходах до Покровська - як це сталося під Часовим Яром.

"Ми розуміємо, що у ворога часу на такий тиск залишилось приблизно місяць. Чому? Тому що приблизно на початку вересня хвиля мобілізованих людей, які потрапили до війська після прийняття закону про посилення мобілізації, вони якраз почнуть надходити на фронт", - каже Павло Нарожний.

Нагадаємо, російські окупанти підійшли до Покровська на Донецькій області. Ситуація на Покровському напрямку фронту важка, бо бої там майже не припиняються.

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