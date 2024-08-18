Армія РФ впритул наблизилася до Покровська: яка відстань до міста

У місті залишаються десятки тисяч людей.

Російська окупаційна армія перебуває за 11 кілометрів до околиць Покровська Донецької області. Наразі у з місті залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тис. людей.

Про це повідомив під час телемарафону керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"До околиць міста - десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста", - наголосив чиновник.

З його слів, у Покровську триває будівництво фортифікаційних споруд. Добряк називає це "непереривним процесом". Керівник МВА вважає, що окупанти могли націлитися на Покровськ з метою покращення логістики.

Наступ росіян на Покровськ. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала оборону Мирнограда. Адже росіяни вже за 5 км. За її даними, у місті залишається близько 30 тисяч населення та всередині немає "жодних фортифікаційних споруд".

Читайте також:

Росія майже у Покровську! Оголошено евакуацію! Курська операція не допомагає відтягнути ворога?!