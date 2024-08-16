"Росіяни вже за 5 км": нардепка розкритикувала оборону Мирнограда

Народна депутатка Мар'яна Безугла закликала жителів Покровська і Мирнограда на Донеччині негайно евакуюватися у безпечніші регіони.

Про це нардепка написала у своєму Facebook.

"Усіх мешканців Покровська та Мирнограда прошу евакуюватись якомога швидше, поки є така можливість", – закликала Безугла.

Також нардепка розкритикувала місцеву владу Мирнограда у нібито бездіяльності щодо побудови фортифікаційних споруд.

"А тим часом, як місцева влада Мирнограду готується до оборони міста: замовили загороджувальні піраміди на понад 32 мільйони гривень з доставкою до 31 грудня 2024 року! Це можете перевірити на сайті Prozorro", – пише депутатка.

Фото: Мар'яна Безугла

За її даними, у місті залишається близько 30 тисяч населення та всередині немає "жодних фортифікаційних споруд".

"Так його підготували вищі військові штаби разом з адміністраціями і Міноборони за 2,5 роки повномасштабного вторгнення і на 11 рік війни. Також на напрямку Сирським було проведено чергову ротацію за типом Торецької. Можливо, це якийсь хитрий план, не знаю. Зараз бої вже за 5 км від Мирнограда! Не краща ситуація в Покровську, вже менше 10 км", – підсумувала Мар'яна Безугла.

Покровський напрямок на карті

Яка ситуація у Мирнограді

Виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк у коментарі для "Радіо Свобода" розповів, що у прифронтовому місті залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти.

За його даними, росіяни перебувають уже за 6 км від Мирнограда. Ситуацію біля міста голова МВА назвав напружено-стабільною.

"Люди виїжджають, але не так швидко, як того потребує ситуація. Перш за все намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", – розповів Третяк.

Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Мирноград закриваються магазини, виїжджають люди, але недавно ремонтували дорогу.

Також повідомлялося, що російські окупанти наблизились майже впритул до міста Покровськ Донецької області і розташовуються за 10 км від околиць міста.

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