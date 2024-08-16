Розслідування смерті Меттью Перрі: суд назвав причетних до загибелі актора

У розслідуванні смерті голлівудського актора Меттью Перрі, якого не стало в жовтні минулого року, з'явилися нові деталі.

Суд оголосив звинувачення п'ятьом особам, які, ймовірно, причетні до загибелі артиста. У смерті Меттью Перрі підозрюють двох лікарів, наркоторговицю, його особистого помічника та приятеля. Зазначається, ніби вони знали про залежність актора від наркотичних речовин, але хотіли цим скористатися та збагатитися.

"Ці обвинувачені скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися. Вони знали, що чинять неправильно", - йдеться в повідомленні прокурора Мартіна Естраду.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Загалом, серед підозрюваних є двоє лікарів Сальвадор Пласенсія, якого заарештували, та Марк Чавес. Першого звинувачують у поширенні кетаміну. Ба більше, під час розслідування в нього виявили листування, де він закодованими повідомленнями спілкувався про продаж наркотику, де також йшлося й про Меттью Перрі: "Цікаво, скільки заплатить цей ідіот". Лікаря Чавеса теж звинувачують у поширенні кетаміну, який незаконно виписував рецепти. Він вже визнав свою вину, пише AP.

Наступною підозрюваною є наркоторговиця Джасвін Сангха. Саме вона нібито продала Перрі летальну дозу кетаміну. Тим часом помічник актора Кеннет Івамаса, який і знайшов його тіло, нібито допомагав йому купувати наркотик та вводив ін'єкції.

Меттью Перрі / Фото: Getty Images

Останнім підозрюваним виявився приятель Меттью Перрі - Ерік Флемінг. Він нібито спілкувався з помічником зірки серіалу "Друзі" та продавав йому наркотики для артиста.

Смерть Меттью Перрі – що відомо

Зірка серіалу "Друзі" помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Його знайшли мертвим у джакузі у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Причиною смерті артиста назвали "гострий вплив кетаміну" на його організм. Наркотиків у будинку актора виявлено не було. Смерть Перрі визнали нещасним випадком. Однак вже згодом розслідування відновили. Загалом, поліція займалася пошуком того, хто продав артистові смертельну дозу кетаміну. Під час розслідування у причетності до смерті актора підозрювали відому жінку – подругу Перрі.

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