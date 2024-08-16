Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко народила первістка і показала маля

Міс "Україна Всесвіт-2022", українська модель Вікторія Апанасенко, яка лише декілька днів тому оголосила про вагітність, вже народила.

Радісною новиною про поповнення в сім'ї у своєму Facebook поділився чоловік знаменитості, заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.

Обранець моделі 15 серпня оголосив, що в них народилася донечка. Подружжя назвало дівчинку Емілією. Пара вже й встигла показати перші фото первістка. Щоправда, обличчя дівчинки подружжя поки приховує смайликом.

Олександр Борняков з донькою від Вікторії Апанасенко / Фото: facebook.com/bornyakov

"Кохана Вікторія Апанасенко, дякую тобі шалено за доньку. Еміліє, доню, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. Від моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала, коли подорослішаєш, цей допис і подивилася на нас, бо такий вигляд мають щасливі люди", - поділився Борняков.

Нагадаємо, незабаром популярна блогерка Юлія Верба теж вперше стане мамою. Зірка Мережі нещодавно провела гендер-паті та розсекретила стать майбутньої дитини.

21-річна блогерка Юлія Верба розсекретила стать дитини, яка незабаром в неї народиться

Читайте також: