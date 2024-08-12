Міс "Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко вагітна первістком

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", приголомшила, що вагітна первістком.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Модель опублікувала чорно-біле фото, на якому позувала в довгій обтислій сукні з чималими вирізами. До слова, вбрання ідеально підкреслило вагітний животик Апанасенко. Судячи з його розмірів, знаменитість саме перебуває на останніх місяцях вагітності, а радісну новину вона приховувала доволі тривалий час.

"Мама маленького левенятка", - підписала кадри модель.

Вікторія Апанасенко / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Наразі Вікторія Апанасенко тримає в секреті стать первістка. Тим часом підписники у коментарях активно вітають майбутню матусю: "Вітаю тебе", "хай народиться здоровим та вільним", "бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової".

Зазначимо, Вікторія Апанасенко вийшла заміж в березні 2023 року. Тривалий час модель приховувала свого обранця. Однак навесні цього року знаменитість зізналась, що її чоловіком став заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.

Вікторія Апанасенко з чоловіком / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук оголосив, що втретє стане батьком. 24-річна дружина шоумена вагітна.

Володимир Остапчук з дружиною повідомили стать майбутньої дитини

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