Мисс "Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко беременна первенцем

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", ошеломила, что беременна первенцем.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Модель опубликовала черно-белое фото, на котором позировала в длинном обтягивающем платье с большими вырезами. К слову, наряд идеально подчеркнул беременный живот Апанасенко. Судя по его размерам, знаменитость как раз находится на последних месяцах беременности, а радостную новость она скрывала довольно долгое время.

"Мама маленького львенка", — подписала кадры модель.

Виктория Апанасенко / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Пока что Виктория Апанасенко держит в секрете пол первенца. Тем временем подписчики в комментариях активно поздравляют будущую маму: "Поздравляю тебя", "Пусть родится здоровым и свободным", "Желаю тебе невероятно красивого ребенка, как ты, а также умного и здорового".

Напомним, Виктория Апанасенко вышла замуж в марте 2023 года. Долгое время модель скрывала своего избранника. Однако весной этого года знаменитость призналась, что ее мужем стал заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александр Борняков.

Виктория Апанасенко с мужем / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук объявил, что в третий раз станет отцом. 24-летняя жена шоумена беременна.

Владимир Остапчук с женой сообщили пол будущего ребенка

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