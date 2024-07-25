Володимир Остапчук втретє стане батьком

Український ведучий Володимир Остапчук поділився радісною новиною, що втретє стане батьком.

Так, 24-річна дружина шоумена - блогерка Катерина Полтавська - вагітна. Про це ведучий оголосив у своєму Instagram та опублікував ніжні кадри, на яких показав вечірнє дозвілля зі своєю коханою. На відео дружина Остапчука позувала в білому обтислому комбінезоні, який вдало підкреслював її вже помітно округлий животик.

"Малюк Остапчук вже на підході", - поділився шоумен.

Володимир Остапчук оголосив, що втретє стане батьком

У коментарях під дописом шоумена вже активно вітають з радісною новиною. Майбутньому малюку подружжя бажають міцного здоров'я, а Катерині - легкої вагітності.

Зазначимо, Володимир Остапчук від першого шлюбу з Оленою Войченко виховує двох дітей - доньку Емілію та сина Евана. З Катериною Полтавською знаменитість почав зустрічатися восени 2022, а вже наступного - одружився. Для Остапчука це третя дитини, а от його дружина стане мамою вперше.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський втретє став батьком. Дружина хореографа - Пета Маргатройд - народила йому сина.

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