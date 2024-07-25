Відомий американський актор одружився через рік після смерті дружини

Американський актор Джон Шнайдер, який відомий за роллю в серіалі "Таємниці Смолвіля", одружився вдруге.

Радісну новину повідомило видання People. Обраницею артиста стала ведуча Ді Ді Сорвіно. Пара офіційно стала подружжям у вівторок, 23 липня. Утім, закохані ще планують влаштувати святкування з нагоди весілля. Вже 1 серпня Шнайдер та Сорвіно розділять радісну подію з рідними та друзями в музеї Голлівуду, де вони познайомилася.

Джон Шнайдер та Ді Ді Сорвіно / Фото: Getty Images

Що цікаво, Джон Шнайдер одружився через рік після смерті дружини Алісії Аллайн Шнайдер, яка пішла з життя у лютому минулого року від раку молочної залози.

Джон Шнайдер з покійною дружиною / Фото: instagram.com/johnschneider

Друга дружина актора є теж вдовою. Ді Ді Сорвіно у липні 2022 року втратила чоловіка, зірку фільму "Славні хлопці" Пола Сорвіно.

Пол Сорвіно та Ді Ді Сорвіно / Фото: Associated Press

Джон Шнайдер назвав їхні стосунки дивом. Зокрема, актор зізнається, що після смерті дружини не міг уявити себе з іншою та взагалі не хотів більше ні з ким зустрічатися. Саме тоді артист і зустрів Сорвіно, яка зрозуміла його, як ніхто інший.

"Бог послав вдівця до вдови, а вдову до вдівця, який розуміє це, який приймає. Я був готовий усе кинути, все-все. І ось, коли я вже думав, що саме поняття "зустрічатися" або тримати іншу за руку є огидним, я зустрів цю божевільну жінку", - розповів актор у подкасті Grace Begins.

Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив вдруге одружився. Обраницею виконавця стала танцівниця Юлія Сахневич, з якою він близько трьох років перебуває у стосунках.

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