Україна отримає ЗРК Hawk від Іспанії: названо точні терміни

Міністерство оборони Іспанії анонсувало передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Hawk у вересні цього року.

Про це стало відомо під час відеоконференції між міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес та її українським колегою Рустемом Умєровим.

Під час розмови Роблес повідомила, що у вересні в Україні буде повністю готова зенітна батарея "Hawk", що значно посилить протиповітряну оборону Збройних Сил України. Ця поставка є частиною постійної військової допомоги, яку Іспанія надає Україні для протистояння російській агресії.

Окрім анонсу нових поставок, міністр оборони Іспанії відзначила прогрес у підготовці українських військових. За її словами, вже 5000 українських солдатів пройшли навчання в Іспанії.

Роблес також наголосила на гуманітарному аспекті підтримки України з боку Іспанії. Зокрема, країна надає допомогу дітям-сиротам та родичам українських військових, організовуючи для них відпочинок в Іспанії та сприяючи транспортуванню з Польщі.

Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров подякував за "важливу і безумовну підтримку" Іспанії. Він відзначив, що Іспанія завжди надавала Україні повноцінний оперативний матеріал, який активно сприяє захисту країни від російської агресії.

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 25 систем Patriot, щоб повністю закрити своє небо. Наразі є позитивне рішення партнерів про п'ять систем ППО, на які Київ чекає.

У Повітряних силах показали, як працює ППО HAWK по російських цілях

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