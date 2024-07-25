Кит вистрибнув із води та перекинув рибальський човен – відео

У Великій Британії кит вистрибнув із води та перекинув рибальський човен.

Про це повідомляє Fox Weather.

Брати Колін та Ваятт Єгери зняли інцидент на відео, який стався біля берегів Портсмута.

Двох рибалок було викинуто за борт, але внаслідок інциденту вони не постраждали. Брати, які стали свідками події, врятували чоловіків.

"Я був дійсно шокований їхньою реакцією", - сказав Ваятт в інтерв'ю. "У них все було гаразд. Вони усміхалися. Вони казали: "Ух ти, це безумство". Вони були просто щасливі, що з ними все гаразд, з китом усе гаразд".

Нагадаємо, чоловік, який застряг у морі на 438 днів, розповів, чим займався та про "найкращий секс у світі". Про трагічну пригоду написали книжку.

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