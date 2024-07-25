Ворог атакував дронами південь Одещини: в ОВА назвали наслідки (фото)

Внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей постраждали двоє людей.
Російські війська другу ніч поспіль атакували безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Частково зруйновано адмінбудівлю, уламки впали на приватний будинок.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Російські окупанти в ніч проти 25 липня атакували ударними дронами прикордоння в Ізмаїльському район Одещини.
"Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу", – написав Кіпер у Мережі.
Також уламки впали на приватний будинок, внаслідок чого постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізували до медзакладу у стані середньої важкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
Голова ОВА додав, що правоохоронці фіксують наслідки "чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини".
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Нагадаємо, у ніч проти 24 липня РФ атакувала дронами портову інфраструктуру Ізмаїла. Було також влучання у житлову п’ятиповерхівку. Троє людей потрапили до лікарні. Під час атаки вибухи було чутно в сусідній Румунії.
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