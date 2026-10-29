Популярний лайфгак може зіпсувати пральну машину: виробники попередили про ризик дорогого ремонту

Використання оцту для очищення пральної машини може зіпсувати гумові деталі виробу / © Freepik

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Білий оцет часто використовують для чищення побутової техніки. Його додають під час прання як альтернативу кондиціонеру, заливають у барабан для боротьби з накипом і неприємним запахом. Такий спосіб здається простим і бюджетним, але регулярне застосування оцту може негативно впливати на окремі деталі пральної машини.

Про це попереджає TheCoolist із посиланням на рекомендації виробників і фахівців із ремонту побутової техніки. Зокрема, Maytag, Whirlpool і Bosch застерігають від використання оцту для очищення внутрішніх частин пральної машини.

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Які деталі страждають від оцту

Основна проблема полягає в кислотності оцту. За регулярного контакту з ним гумові компоненти можуть поступово втрачати свої властивості. Йдеться насамперед про ущільнювачі, шланги та інші деталі, які забезпечують герметичність приладу.

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У пральних машинах із фронтальним завантаженням особливо важливий гумовий ущільнювач навколо дверцят. Якщо він пошкоджується, це може призвести до протікання. Негативний вплив оцту на гумові деталі підтверджує і виробник Bosch: компанія не рекомендує використовувати його для чищення пральної машини, оскільки з часом він може пошкоджувати гумові компоненти.

Водночас це не означає, що одноразове використання оцту неодмінно призведе до поломки. Ризик пов’язаний передусім із регулярним застосуванням засобу, особливо якщо наливати його безпосередньо в барабан або використовувати замість кондиціонера під час кожного прання.

Чим замінити оцет для очищення пральної машини

Для очищення техніки виробники радять використовувати спеціальні засоби, призначені саме для пральних машин. Вони допомагають видаляти залишки мийних засобів, забруднення та відкладення, не створюючи зайвого ризику для внутрішніх компонентів за умови правильного використання.

Maytag рекомендує періодично запускати цикл очищення пральної машини зі спеціальним засобом відповідно до інструкції. Bosch також радить користуватися перевіреними засобами для видалення накипу та очищення барабана, дотримуючись рекомендацій для конкретної моделі.

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Важливо не намагатися компенсувати недостатню ефективність очищення збільшенням кількості засобу або поєднанням кількох побутових продуктів. Передусім слід перевірити інструкцію до пральної машини: виробник може встановлювати конкретні вимоги до очищення та догляду.

Як запобігти неприємному запаху та появі цвілі

Для щоденного догляду за пральною машиною не обов’язково використовувати агресивні домашні засоби. Після прання варто витирати залишки води з гумового ущільнювача, прибирати ворс і залишати дверцята та лоток для мийних засобів прочиненими, щоб внутрішні частини могли висохнути.

Якщо на ущільнювачі накопичилися бруд або наліт, його можна протерти м’якою тканиною, змоченою водою, а потім витерти насухо. Для стійких забруднень краще обирати засіб, дозволений виробником для конкретного матеріалу.

Не варто також змішувати оцет із хлорними відбілювачами: така комбінація може призвести до виділення токсичного хлору. Якщо пральній машині потрібне глибоке очищення, безпечніше скористатися спеціальним засобом і дотримуватися інструкції до техніки.

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Домашнє прання та догляд за речами — останні новини

Неприємний запах після прання не завжди свідчить про проблему з порошком або кондиціонером. Причиною можуть бути залишки води, ворс і мийні засоби, що накопичуються в барабані, фільтрі та гумовому ущільнювачі. Один із важливих елементів догляду — регулярне очищення пральної машини та її просушування після завершення циклу.

Не менш важливо правильно добирати програму прання. Надто висока температура, інтенсивне обертання або невідповідний режим можуть пошкоджувати тканини, спричиняти втрату кольору й деформацію одягу. Тому перед запуском машини варто враховувати склад матеріалу та рекомендації на ярлику речі.

На стан речей впливає і правильний догляд за постільною білизною. Щоб білі тканини не сіріли, важливо сортувати білизну за кольором, не перевантажувати барабан і правильно дозувати пральний засіб. Для відновлення білизни, яка втратила колір, іноді підходять спеціальні кисневі відбілювачі — за умови, що вони сумісні з тканиною.

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