На Черкащині під час повітряної тривоги гриміли вибухи

Сьогодні, 25 липня, під час масованої атаки на Україну в районі міста Сміла Черкаської області двічі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

"Останні два "Шахеди" кружляють між Смілою та Білою Церквою", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі, 25 липня, велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Атака почалась близько третьої ночі. Повітряну тривогу оголошували у багатьох регіонах України. Під ударом опинився, зокрема, і Київ.

Читайте також: