Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 липня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що група безпілотників у Березівському районі Одещини рухається на північний захід.

Крім того, повідомляється про БпЛА на півночі Херсонщини, які рухаються на Миколаївщину у північному-західному напрямку.

Також військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Татарбунари.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині вночі спрацювала ППО.

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