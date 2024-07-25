Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають перебувати у безпечних місцях.
Російські загарбники в ніч проти 25 липня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що група безпілотників у Березівському районі Одещини рухається на північний захід.
Крім того, повідомляється про БпЛА на півночі Херсонщини, які рухаються на Миколаївщину у північному-західному напрямку.
Також військові повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Татарбунари.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.
Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині вночі спрацювала ППО.
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