На Київщині вночі спрацювала ППО: що відомо

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 24 липня у Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

У Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА в сторону Київщини з Полтавщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів.

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