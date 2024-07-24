Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Ворожі БпЛА маневрують та змінюють курс.
Російські загарбники в ніч проти 24 липня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ударні безпілотник були запущені ввечері, 23 серпня.
Спочатку БпЛА прямували з Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.
Пізніше безпілотник повернули у сторону Кіровоградщини.
"Кіровоградська область — загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики.
Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів.
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