Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 24 липня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ударні безпілотник були запущені ввечері, 23 серпня.

Спочатку БпЛА прямували з Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.

Пізніше безпілотник повернули у сторону Кіровоградщини.

"Кіровоградська область — загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів.

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