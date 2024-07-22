На Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів — ПС

У Харківські області сили протиповітряної оборони працювали по розвідувальному безпілотник російських загарбників.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряної сил ЗСУ.

"Харківська область — робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

У області також була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожого обстрілу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти з декількох напрямків випустили ракети та "Шахеди".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Київ невідомим дроном, який летів на наднизькій висоті.

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