Вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі: що відомо

Один БпЛА збила ППО.
Вночі проти п'ятниці, 20 липня, російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури по Конотопському районі Сумської області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
"Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці "прильоту" працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Окрім того, один безпілотників був знищений силами ППО. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.
Як повідомлялося, вночі РФ вдарила "Шахедами" по Києву. В столиці попадали уламки дронів.
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