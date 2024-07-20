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Вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі: що відомо

Вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі: що відомо

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Один БпЛА збила ППО.

Вночі проти п'ятниці, 20 липня, російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури по Конотопському районі Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці "прильоту" працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Окрім того, один безпілотників був знищений силами ППО. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила "Шахедами" по Києву. В столиці попадали уламки дронів.

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