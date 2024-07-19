Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли прийде прохолода

Температура повітря трохи полслабиться.
Вже на вихідні - 20-21 липня - до України прийде довгоочікувана прохолода. І хоч місцями температура повітря ще буде трохи високою, але спека все ж спаде.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
На заході та на півночі, а також на Вінниччині буде "комфортна температура повітря" - дня +25-29°. У південній частині очікується найвища температура повітря - 34-36° тепла. На сході стовпчики термометрів покажуть високі температури - +31-34°. В центрі очікують 29-32° тепла.
"Дощі в Україні якісь відчутні впродовж суботи-неділі - навряд. Хіба що завтра в Приазов'ї, а в неділю в західних областях будуть локальні дощі з грозами", - повідомила синоптикиня.
У Києві 20-21 липня буде суха сонячна погода з температурою повітря близько +28° тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, чи відступить спека у найближчі десять днів. З її слів, таких екстремальних позначок на градусниках не буде. Температура повітря трохи послабиться.
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