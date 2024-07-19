Зеленський потішив гарною звісткою про F-16

В цьому контексті президент подякував Польщі за рішучу підтримку України.

Президент Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення польського уряду у питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16.

Про це глава держави написав у Мережі 19 липня.

Зеленський поінформував, що 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти у Британії він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Столони обговорили посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16", – наголосив Зеленський.

"Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", – додав президент.

Нагадаємо, напередодні, коментуючи в інтерв’ю BBC передавання F-16 Україні, Зеленський сказав: "Минуло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли".

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