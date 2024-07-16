Греція обіцяє передати F-16 Україні: що відомо

Греція має намір вивести з експлуатації старі винищувачі F-16 Block-30. Після продажу США літаки мають модернізувати для передачі Україні.

Про це повідомило Al Jazereera.

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Як зазначається, Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30, тому що модернізує 82 F-16 до Block-70 і придбає 24 винищувачі четвертого покоління Rafale у Франції.

Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових літаків F-35 п'ятого покоління. Україна не приховувала, що розраховує на них.

"В одному звіті говориться, що Україна може очікувати 60 списаних F-16 із Данії, Норвегії та Нідерландів. Країна заявила, що їй потрібно близько 150 літаків. Тож 32 літаки Греції дозволили б певною мірою скоротити розрив", – йдеться у статті.

Згідно з джерелами, які спілкувалися з Al Jazeera, Греція надає перевагу формулі передачі цих літаків – продати їх назад у США, які модернізували б їх і передали Києву.

Деякі військові експерти з острахом ставляться до роздачі десятків винищувачів, кажучи, що її стримують проблеми безпеки, які роблять політику Греції проукраїнською.

"На жаль, через наших сусідів ми змушені мати дуже потужні збройні сили. Продаж 32-х F-16 відкрив би велику діру у ВПС. Повинен бути кворум близько 200 літаків, чого не може статися з більш сучасними та дорогими винищувачами", – анонімно зазначив інженер ВПС.

Раніше йшлося про те, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже цього літа, але їх кількість буде набагато меншою, ніж очікував Київ.

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