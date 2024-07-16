На Одещині лунають вибухи: що відомо

На Одещині пізнього вечора 16 липня пролунали вибухи. У регіоні – ракетна небезпека.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Купер.

"Жителі та гості Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека для нашого регіону", – наголосив він.

Раніше нв Одещині поблизу кордону з Молдовою прикордонник застрелив дезертира. Це сталося під час патрулювання місцевості. Наразі ДБР встановлює всі обставини інциденту.

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