Чи збереглась загроза висадження десанту РФ в Одесі: у ВМС ЗСУ відповіли

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що загроза висадження морського десанту Росії в Одеській чи інших областях України абсолютно відсутня.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Як зазначив Плетенчук, десантні спроможності Росії сильно знижені.

"Ні, вона абсолютно відсутня. Треба розуміти, що, по-перше, десантні спроможності ворога сильно знижені. З 14 кораблів в строю залишається п'ять. По-друге, підійти до нашого берега вони не можуть. Великі кораблі не такі швидкі. І, відповідно, це буде дуже легка ціль. Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають: висадяться вони на берег – їх там усіх повбивають, плюс там усе заміновано", - зазначив речник ВМС.

Він, зокрема додав, що морські операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій. Такий тип операція зазвичай не проводиться окремо – а в складі загальновійськової операції, коли, наприклад, одночасно наступає велике угруповання з суходолу, а з моря треба підтримати ці зусиллям, розтягнути сили противника.

"На початку широкомасштабного вторгнення вони так намагались зробити, коли підійшли до наших берегів, бо тоді вони також намагались обійти суходолом Миколаїв, через Вознесенськ і зайти до Одеської області, щоб взагалі відрізати Україну від моря. Але потім вони відкотилися від Миколаєва і ця операція втратила сенс", - резюмував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, аналітик пояснив, чому РФ скоротила паузу між ракетними атаками по Україні.

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