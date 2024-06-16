Небажані гості: як в Європі пресують росіян 

Росіянам не раді в європейських ресторанах та готелях, на курортах та екскурсіях.

В Європі ставлять на місце жителів РФ. Доходить до того, що росіяни вже бояться їхати до цивілізованих країн. А жителі Бєлгородщини – це окрема тема. Кажуть, спати не можуть, бо сирени і вибухи заважають.

А як усе це відбувається і як на це реагують українці – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Росіян, м’яко кажучи, не дуже раді бачити в країнах Євросоюзу, так тепер і не лише в ЄС. Туреччина усім своїм виглядом дає зрозуміти - їм не раді ніде.

Чому так зустрічають росіян - версії українців

Але найцікавіше – в коментарях.

1) це щоб запах родіни не забували

2) комплімент від закладу

3) Був триколор а став трикал

4) готель 5 зірок все включено

5) там руський дух так русью пахне гордись

6) Це щоб відчували себе, як вдома

7) Це вам нагадування, хто ви є насправді

Ось мандрівників із РФ, які заплатили по 400 тисяч рублів, а це понад $4 тис за відпочинок, заселили в недобудований корпус готелю. Але декому пощастило ще менше — їх взагалі просто гнали в шию через відсутність вільних номерів. Ті, хто все ж таки заселився, скиглять, що в номері брудно, стоїть будівельний пил, мурахи ганяють таборами та ще й світло вимикають.

Ну, а щоб росіяни не боялись за своє життя, в світі намагаються максимально обмежити їхнє пересування.

Ну, власне в БНР все стабільно. Сирени виють, вибухи лунають, місцеві кажуть, що летять Хаймарси.

Українці, які переживають щодня те саме, не скупляться на поради для сусідів:

1) як гарно, падамашнєму, не бздіть - вас асвабаждают, бєз панікі

2) переїжджайте в БахмУт!

3) ех, полетіли мої 500 гривень

4) не звертай увагу, то політика

5) а нам по тєлєвізору говорят, что ето постановка, нє врітє, вас нє абстрєлівают

6) та почекай, куди ви? Вийдіть на вулицю хоч гляньте, яка краса

7) а що з обличчям?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашистам підклали г*вно на курорті! А Бєлгород криють українські донати!

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