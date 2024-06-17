День ангела 17 червня: кого та як вітати з іменинами

17 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 червня

17 червня 2024 року привітайте з іменинами Йосипа, Кирила, Климента, Микиту, Діну, Пелагею.

Йосип — давньоєврейське біблійне ім'я, яке означає "нехай Бог винагородить". В дитинстві потайливий, самостійний. В дорослому віці може стати досить відкритим у спілкуванні.

Кирило — прийшло з Давньої Греції і перекладається як "владика". В дитинстві слухняний та спокійний. В дорослому віці стає настільки сильною особистістю, що не всі можуть витримати навіть перебувати поруч.

Климент — утворене від римського "милосердний". В дитинстві енергійний та активний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, товариським, прямолінійним.

Микита — грецьке походження, означає "переможець". В дитинстві виявляє схильність до пізнання всього нового. В дорослому віці стає активним та радісним.

Діна — від єврейського слова "доля". В дитинстві наполеглива та вперта. В дорослому віці стає достатньо посидючою, працьовитою та старанною, щоб займати високі посади.

Пелагея — походить від давньогрецького слова, яке перекладається як "вільна". В дитинстві добра, весела дівчинка. В дорослому віці стає м'якою, терплячою та з добрим почуттям гумору.

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З днем ангела!

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день принесе усмішку на твоє обличчя, радість у серце і спокій у життя. Бажаю міцного здоров'я, щастя і вдачі у всіх справах. Нехай кожен день буде святом добра та любові!

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день - це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

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З днем ангела! В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб ангели завжди були поруч, захищаючи тебе від усяких негараздів і наповнювали серце радістю і любов'ю.

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З днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом, щоб ти відчувала себе справжньою щасливицею. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю. Бажаю тобі бути здоровою, щасливою та задоволеною власним життям!

(привітання з сайту "Побажайко")

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