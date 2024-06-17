Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 17 червня

Сьогодні, 17 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди пройдуть грози та помірні дощі.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

"У північно-східній частині сьогодні місцями значні дощі", - сказано в повідомленні.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме +21...26°С. На півдні буде в межах +24...29°С.

На Київщині вдень хмарно з проясненнями. Пройде короткочасний дощ, місцями по області ймовірна гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень коливатиметься в межах +21...26°С. У Києві вдень буде +23...25°С.

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