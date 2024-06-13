Коли в Україні очікувати повернення спеки: синоптикиня Діденко дала відповідь

П'ятниця і вихідні у більшості областей України минуть з дощами. Повернення спеки варто чекати з початком нового тижня.

У п'ятницю, 14 червня, короткочасні дощі з грозами знову відновляться і охоплять більшу частину нашої території, окрім східних областей.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, у пʼятницю в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20+26 градусів, на заході – місцями +18+20 градусів. У східних регіонах та на південному сході температура повітря сягатиме +27+31 градус.

У Києві 14 червня очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура повітря становитиме +22, +23 градуси.

"Дощі знову можуть поналивати від калюж до міні-річок, обережно", – попередила Діденко жителів столиці.

За її словами, вихідними інтенсивні дощі ймовірні у східній частині України. Спека відновиться із понеділка, 17 червня.

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