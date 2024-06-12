Це якийсь "Титанік": Київ накрив погодний апокаліпсис

У Києві все пливе і тоне. Рух транспорту ускладнений. Течуть не тільки вулиці, а й маршрутки та укриття. Ба більше, за даними метеорологів, злива триватиме упродовж усієї доби. Негода наробила нервів українцям і вночі під час атаки України російськими ракетами та дронами.

Якої шкоди наробила стихія та що летіло на Україну, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Київ затопило

Великий потоп у столиці. В ніч проти 12 червня Київ накрила негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці пішли під воду, що спричинило транспортний колапс. Внаслідок негоди затопило кілька вулиць Києва: вулицю Вацлава Гавела; вулицю Василенка; у районі Індустріального мосту та інші.

Також у Мережі повідомляють про потопи на вулицях у Святошинському і Шевченківському районах, у районі метро Дорогожичі. На опублікованих у Мережі кадрах видно, як автівки намагаються подолати воду, деякі з них зупиняються, створюючи затори. А деякі водії навіть відчувають себе як на "Титаніку", машини просто поглинає вода.

Також підтопило вулиці у Дарницькому, Оболонському та Святошинському районах. На вулиці Кондратюка на проїжджу частину впала пошкоджена через ДТП електроопора. Рух транспорту зараз перекрито, - повідомили в поліції.

Тим часом Київпастранс повідомляє про затримки руху трамваїв та тролейбусів. А у КМДА запевняють, що гідрослужби працюють у посиленому режимі.

"Зокрема, зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів. Якщо ви виявили місця підтоплень проїжджої частини чи тротуарів на інших локаціях, звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419. Для ліквідації підтоплень гідрослужби використовують мотопомпи й насосні станції. Задіяні 168 працівників та 63 одиниці спецтехніки і спецзасобів для очистки зливоприймальної системи."

Вода несеться не тільки вулицями столиці, вона вже захопила і київські маршрутки.

Течуть не тільки вулиці, а й укриття в дитячих садочках - повідомляють очевидці. Петропавлівська Борщагівка, садочок «чарівний замок» виявився не таким вже і чарівним. Діти мокрі по пояс, вихователі совками черпають воду у відра, пишуть у мережі.

Ситуація зі світлом через негоду

Ба більше, через погодні умови, як повідомляють в "Укренерго", на ранок 12 червня знеструмлені 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ. Зокрема, через негоду на Київщині діють аварійні відключення світла. А у ДТЕК зазначили, що через грозу із сильним дощем та вітром на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини.

"Друзі, на жаль, через негоду маємо нові аварійні відключення. Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знестумлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Однак, сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі."

Негода в Києві

Про негоду в Києві та області синоптики попереджали ще 11 червня.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та м. Київ. Хмарно з проясненнями. Значні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°. Рівень небезпечності, жовтий."

Атака на Україну та столицю

Нерви українцям почали робити ще з ночі. Адже Україну атакували російські ракети та безпілотники. Оливи у вогонь підлила і погода – з громом і блискавками. Добре, хоч всі ворожі цілі, які летіли на столицю було знищено, руйнувань у місті також не зафіксовано.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в були знищені! За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань."

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram, загалом цієї ночі на Україну було випущено 30 засобів повітряного нападу. Захисники українського неба залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті потужної роботи вдалось збити 29 цілей. Також у КМДА повідомили, що у ніч на 12 червня під час повітряної тривоги на станціях столичного метро укривалися 6 100 людей Із них 600 – діти.

"Нині 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій. На станціях доступні модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци, що видають чергові працівники. Бережіть себе та перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги."

Нагадаємо, метеорологи попередили про ускладнення погодних умов у столиці й надалі. Прогнозується значний дощ та сильні пориви вітру. Зважаючи на це, містян закликали дотримуватися наступних безпекових правил: не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж; щільно закривати вікна, двері, горища у будинках; прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. При оголошені повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття.

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