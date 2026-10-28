Арктичний холод суне до України: коли різко зміниться погода

Погода / © ТСН.ua

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На початку листопада синоптики прогнозують різке похолодання. Арктичне повітря з півночі Європи наблизиться до кордонів України, а в сусідній Польщі морози сягнуть -17 °C.

Про це повідомляє метеорологічний портал dobrapogoda24.pl.

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За даними фахівців, наступного тижня погода в регіоні ще залишатиметься помірною завдяки антициклону. Проте вже в перший тиждень листопада великий циклон принесе морозне повітря з півночі Європи.

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Зазначається, що це спричинить сильне похолодання з заморозками вночі та вранці, а в окремих регіонах температура впаде до -17 °C.

Цей арктичний холод охопить більшість країн Центральної та Східної Європи, тому відчутне похолодання прийде й до України.

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Нагадаємо, вже 1 листопада регіон накриє перша хвиля похолодання, а від початку нового тижня температура продовжить знижуватися.

Також ми писали, що жовтень в Україні був теплішим за кліматичну норму на 3–7°, однак уже від 31 жовтня до країни почне надходити холодніше повітря.

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До слова, у високогір’ї Карпат уже випав сніг. Вранці 27 жовтня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -4 °C, а вершину частково припорошило.

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