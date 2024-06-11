Блискавки, смерчі та грози: синоптики попередили про різку зміну клімату в Україні 

В Україні прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Уже другий тиждень в Україні вирує негода, яка спричиняє багато проблем, зокрема шкодить і так розбитій енергосистемі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Якою буде погода в Україні

Увесь минулий тиждень українці потерпали від небезпечних природних явищ по всій території нашої країни. Смерч фільмували жителі Київщини, у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку.

У Тернополі блискавка влучила у будинок / Фото: Pexels

Від потужних злив із градом минулого тижня постраждала і столиця. Ледь не кожного дня після таких опадів під водою опиняються цілі вулиці. Це ускладнює рух транспорту та пішоходів. Штормовий вітер валить цілі древа. Так на минулому тижні у Деснянському районі столиці дерево впало на людей.

Синоптики застерігають - цього тижня країною мандруватиме новий потужний атмосферний фронт, який в різних регіонах теж спричинить численні грози і, навіть, смерчі.

"У більшості областей будуть, як раз таки, короткочасні дощі знову ж таки грози і в окремих районах град та шквал. Температура в принципі по північних західних центральних залишається доволі комфортною 23-26 градусів. Але дещо нижче буде з середи по західних областях особливо північних", - пояснює синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Що відомо про зміни клімату в Україні

Всі ці екстремальні природні явища провокують активні літні фронти та циклони, пояснює синоптикиня Наталія Птуха. Для цієї пори року - явища цілком нормальні, хоч й інколи небезпечні. Так звані конвективні явища – грози, смерчі, стаються в області зниженого тиску, коли тепла повітряна маса зустрічається із холодною, пояснюють синоптики.

"Особливо в денні години ми маємо інтенсивний прогрів поверхні, відповідно посилюються висхідні рухи тобто повітря прогрівається піднімається вверх і це дає розвиток і стимул для такого потужного утворення конвективних хмар, таких купчастих хмар", - каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зливи, шквал, град і, навіть, смерчі влітку явище звичне, підтверджує кліматологиня Віра Балабух. Проте занепокоєння синоптиків викликає саме сила цих явищ, яка із року в рік тільки зростає. Все через зміну клімату.

"Ми спостерігаємо, що інтенсивність конвективних процесів збільшується. Це пов’язано зі збільшенням температури, яка призводить до того, що хмари, які в нас зараз утворюся вони можуть утворюватись значно потужнішими ніж раніше. І потужність такої хмари може збільшуватись на 1-2 км і навіть більше", - каже завідувачка відділу прикладної метеррології та кліматології Українського метеорологічного інституту Віра Балабух.

Прогноз фахівців не втішний - кількість небезпечних метеорологічних явищ у всі пори року тільки збільшуватиметься.

"Температура повітря в нас і надалі зростає. Відповідно інтенсивність конвективних явищ може посилюватись. Кількість блискавок може бути на 30-40% більшою ніж ми спостерігаємо зараз", - пояснюють експерти.

Під час гроз та ураганів необхідно перебувати у безпечному місці. Не ховайтеся під дерева та не користуйтеся смартфоном, радять синоптики.

Синоптики розповіли про зміни клімату а Україні / Фото: Associated Press

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