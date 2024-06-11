"Азов" підтвердив скасування заборони США на постачання зброї бригаді

Отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

"Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", – йдеться у повідомленні.

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У бригаді зазначили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", – резюмували в "Азові".

Нагадаємо, США скасували заборону на постачання зброї "Азову".

Раніше Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ не отримає американське озброєння, бо досі перебуває у "чорному списку" на отримання будь-якої допомоги від США.

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