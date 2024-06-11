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"Азов" підтвердив скасування заборони США на постачання зброї бригаді

"Азов" підтвердив скасування заборони США на постачання зброї бригаді

Денис Прокопенко "Редіс" з бійцями 12-ї бригади спецпризначення "Азов"

Отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

"Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", – резюмували в "Азові".

Нагадаємо, США скасували заборону на постачання зброї "Азову".

Раніше Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ не отримає американське озброєння, бо досі перебуває у "чорному списку" на отримання будь-якої допомоги від США.

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