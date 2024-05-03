"Азову" далі не дають зброю від США: петицію відхилено

Йдеться про петицію, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби із законів США про консолідовані асигнування було вилучено поправку про заборону надання "Азову" американської зброї.

Командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" повідомив про відхилення петиції щодо розблокування надання зброї та допомоги бригаді з боку США.

Про це Прокопенко написав у Мережі 3 травня.

"Редіс" зазначив, що "Азов" обороняв Маріуполь 2022 року з обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. До цього призвели поправки у законах США, які діють від 2017 року та блокують "надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону "Азов".

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Прокопенко вказав, що попри неодноразову демонстрацію "Азовом" професіоналізму та ефективності, поширення російської пропаганди надалі сприяє обмеженню доступу 12-й бригаді до сучасної західної зброї.

"Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання "Азову" американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено", – йдеться в дописі командира бригади.

Він додав, що сайт офіційного Інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію.

"Азов" довів кров’ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії. Бійці 12-ої бригади "Азов" щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння", – наголосив "Редіс".

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Відхилено петицію про розблокування надання зброї та допомоги з боку США 12-ій бригаді спецпризначення "Азов" / Фото: Facebook-сторінка Дениса Прокопенка

Нагадаємо, 20 квітня Прокопенко вже зазначав, що хоча після п'яти місяців затягування Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні, 12-та бригада спецпризначення "Азов" не отримає це озброєння, бо перебуває в "чорному списку" на отримання будь-якої американської допомоги, відповідно до тамтешнього закону.

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