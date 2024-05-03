Ретроградний Плутон 2024: що означає цей період

У грецькій міфології Плутон відомий як владар підземного царства і має велику владу над душами померлих.

Ретроградний рух планети Плутон насправді є оптичною ілюзією, що виникає через взаємодію орбіт Землі та Плутона. Плутон, як і інші планети, рухається вздовж своєї орбіти навколо Сонця, проте іноді здається, що він зупиняється або рухається назад відносно зоряного фону.

Ретроградний Плутон 2024: астрологія

У світі астрології ретроградний Плутон інтерпретується як час глибокої трансформації, переосмислення та переоцінки. Це може бути часом для розгляду власних темних сторін та підсвідомих мотивів, а також для очищення від негативних енергій.

Ретроградний Плутон 2024: езотерика

У езотеричних традиціях ретроградний Плутон часто розглядається як період, коли заглиблюються в глибини підсвідомості та працюють над внутрішнім самовдосконаленням. Він може також активувати потужні енергії трансформації та перезавантаження.

Плутон: астрономія

Плутон - це дев'ята планета від Сонця в Сонячній системі. Він був відкритий у 1930 році і має найбільш ексцентричну орбіту серед всіх планет. Плутон вважається карликовою планетою, і його поверхня вкрита льодовиками та різними гірськими утвореннями. У астрології він символізує трансформацію, владу, секрети та підсвідомість.

Плутон: міфологія

В грецькій міфології Плутон (або Гадес у грецькому варіанті) був владарем підземного царства, де живуть мерці. Він був братом Зевса та Посейдона, і разом вони поділили світ між собою. Плутон символізував смерть, але також і відродження, оскільки земля, що була засіяна, врешті-решт поверталася до життя після зими. Його образ часто асоціюється з темрявою, таємницями та заглибленням у глибини.

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Ретроградний Плутон 2024: психологія

В аспекті психології ретроградний Плутон може бути сприятливим часом для поглиблення внутрішнього самовідчуття та особистісного розвитку. Цей період може відкривати старі рани, що потребують уваги, та спонукати до внутрішньої роботи над собою.

Ретроградний Плутон 2024: астрологія

У астрології ретроградний Плутон може вказувати на те, що певні аспекти життя, які зазвичай залишаються прихованими або невираженими, тепер стають більш очевидними та потребують уваги. Це може бути пов'язане з потребою в трансформації внутрішньої сутності або відносин.

Плутон має свої унікальні характеристики, які відрізняють його від інших планет:

Трансформація і влада : Плутон в астрології символізує сили трансформації та влади. Це може бути зв'язано зі здатністю впливати на інших, але також зі здатністю до власної трансформації та перетворення.

: Плутон в астрології символізує сили трансформації та влади. Це може бути зв'язано зі здатністю впливати на інших, але також зі здатністю до власної трансформації та перетворення. Підсвідоме та таємниці : Плутон також пов'язаний з підсвідомими та таємничими аспектами життя. Він може вказувати на те, що деякі реакції та почуття зазвичай залишаються прихованими або непроглядними.

: Плутон також пов'язаний з підсвідомими та таємничими аспектами життя. Він може вказувати на те, що деякі реакції та почуття зазвичай залишаються прихованими або непроглядними. Плутон також символізує відродження. Він асоціюється зі змінами, що перетинають межу між життям і смертю, та здатністю до перетворення через проходження через темряву.

Загалом Плутон являє собою глибокий символ трансформації, таємниць та влади як в астрології, так і в міфології, надаючи можливості для глибокого розуміння та самопізнання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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