Ретроградний Плутон 2024: що варто зробити у цей період

У 2024 році ретроградний Плутон розпочнеться 3 травня і триватиме до 11 жовтня.

Ретроградний Плутон може викликати різноманітні емоційні та енергетичні переживання. З погляду езотерики, період ретроградного руху Плутона може бути часом для внутрішньої перебудови, переосмислення і переоцінки. Ось деякі можливі практики:

Внутрішній розгляд: ретроградний Плутон може привести до підсилення внутрішніх конфліктів та страхів. Це може бути часом для глибокого розгляду цих емоцій і виходу на зв'язок з ними через медитацію, йогу або психотерапію. Трансформація: Плутон символізує трансформацію та переродження. Ретроградність може підкреслити потребу в особистісній трансформації. Це може бути часом для вибору нових шляхів, звільнення від негативних звичок та відносин, які більше не служать вашому розвитку. Заглиблення в містику: Плутон також пов'язаний з містикою та окультними силами. Ретроградність може стимулювати бажання дослідження цих тем через вивчення астрології, таро, або інших містичних систем. Енергетичне очищення: Плутон також символізує очищення та регенерацію. Ретроградний період може бути часом для відмови від токсичних енергій, які вас оточують, та підтримки енергетичної рівноваги через різноманітні практики, такі як реквієм, ритуали чи молитви. Підсилення інтуїції: Плутон також пов'язаний з підсвідомим та інтуїцією. Ретроградність може підсилити вашу здатність до сприйняття глибинних та прихованих аспектів себе та оточення.

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Загалом, ретроградний Плутон може бути важливим часом для особистісного зростання та духовного розвитку, якщо ви використовуєте цей період для внутрішньої роботи та самовдосконалення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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