Як зростатимуть зарплати українців: у НБУ озвучили прогноз

Через невідповідність між попитом та пропозицією очікується значне підвищення заробітних плат.

Про це йдеться у в "Інфляційному звіті" Національного банку України (квітень 2024 року).

Зазначається, що конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень 2025 року.

Водночас зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

"Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи", - йдеться в документі.

У звіті НБУ зазначили, що зростання зарплат внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств.

Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної зарплати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

"Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", - зазначили в НБУ.

У майбутньому, споживчий попит підживлюватиметься збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів до країни.

Прогноз НБУ

В НБУ зазначили, що середня номінальна зарплата в Україні минулого року зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

Водночас цього року прогнозується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної - на 8,1%.

"2025 року номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна - на 6,5%, 2026 року номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна - на 3,0%", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що українські працівники в середньому отримуватимуть 21 809 грн.

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