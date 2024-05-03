Как будут расти зарплаты украинцев: в НБУ озвучили прогноз

Из-за несоответствия спроса и предложения ожидается значительное повышение заработных плат.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (апрель 2024 года).

Отмечается, что конкуренция вынудит работодателей повышать зарплаты. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев превысит довоенный уровень 2025 года.

В то же время сохранялось давление в сторону повышения зарплат как со стороны претендентов на работу, так и повышения зарплат работодателями.

"Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах поиска работы ", – говорится в документе.

В отчете НБУ отметили, что рост зарплат в результате усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий.

Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение минимальной зарплаты (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года).

"Трудности с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными ". – отметили в НБУ.

В будущем потребительский спрос будет подпитываться увеличением занятости и возвращением мигрантов в страну.

Прогноз НБУ

В НБУ отметили, что средняя номинальная зарплата в Украине в прошлом году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

В то же время в этом году прогнозируется рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной – на 8,1%.

"В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная – на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная – на 3,0%", — указано в сообщении.

Напомним, в бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что украинские работники в среднем будут получать 21 809 грн.

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