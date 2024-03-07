Тарологиня передбачила ситуацію на фронті: "Війна набере інших обертів"

Тарологиня Стелла розповіла, що 2024 рік буде важким для України, проте він може стати переламним. Вона переконана, що війна набере "інших обертів".

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Тарологиня зазначила, що цей рік буде складним для України, проте, ймовірно, стане і переламним.

"2024 рік буде для нас важким. Але випало три тузи поспіль. Ми вже рухаємося до закінчення чогось. Я не кажу, що 2024 року закінчиться війна, але вона дійсно набере інших обертів. Тузи – це шанси, це можливості, рух вперед, нові стратегії, а отже – перелам. Тож матимемо надію, що 2024 стане переламним у цій війні", – сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше тарологиня Яна Пасинкова прогнозувала, що 2024 року можливий мирний договір між країною-агресоркою Росією та Україною, проте він буде не найкращим.

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