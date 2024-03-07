Ще одна країна долучилася до коаліції з протиповітряного захисту України

У Норвегії наголосили, що підтримуватимуть Україну там, де це найбільше потрібно.

Норвегія доєдналася до коаліції з протиповітряного захисту України.

Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам, сьогодні, 7 березня.

"Для Норвегії цілком природно бути частиною такої коаліції ППО. Норвезька NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок життів українців і захист критичної інфраструктури", – сказав Грам.

У Норвегії наголосили, що підтримуватимуть Україну там, де це найбільше потрібно.

"Ми сказали, що підтримаємо там, де це найбільше потрібно. Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Абсолютно необхідно захистити військові відомства, міста та критично важливу інфраструктуру, необхідну для забезпечення функціонування суспільства", — прокоментував Грам.

Також ми повідомляли, що Франція доєднується до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

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