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Ще одна країна долучилася до коаліції з протиповітряного захисту України

Ще одна країна долучилася до коаліції з протиповітряного захисту України

ППО "Праща Давида". / Фото: YouTube

У Норвегії наголосили, що підтримуватимуть Україну там, де це найбільше потрібно.

Норвегія доєдналася до коаліції з протиповітряного захисту України.

Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам, сьогодні, 7 березня.

"Для Норвегії цілком природно бути частиною такої коаліції ППО. Норвезька NASAMS щодня робить свій внесок у порятунок життів українців і захист критичної інфраструктури", – сказав Грам.

У Норвегії наголосили, що підтримуватимуть Україну там, де це найбільше потрібно.

"Ми сказали, що підтримаємо там, де це найбільше потрібно. Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Абсолютно необхідно захистити військові відомства, міста та критично важливу інфраструктуру, необхідну для забезпечення функціонування суспільства", прокоментував Грам.

Також ми повідомляли, що Франція доєднується до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

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