Еще одна страна присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины

В Норвегии подчеркнули, что будут поддерживать Украину там, где это больше всего нужно.

Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины.

Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грамм, сегодня, 7 марта.

"Для Норвегии вполне естественно быть частью такой коалиции ПВО. Норвежская NASAMS ежедневно вносит свой вклад в спасение жизней украинцев и защиту критической инфраструктуры", – сказал Грамм.

В Норвегии подчеркнули, что будут поддерживать Украину там, где это больше всего нужно.

"Мы сказали, что поддержим там, где это больше всего нужно. Противовоздушная оборона является одним из приоритетов Украины. Абсолютно необходимо защитить военные ведомства, города и критически важную инфраструктуру, необходимую для обеспечения функционирования общества", — прокомментировал Грамм.

Также мы сообщали, что Франция присоединяется к возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

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